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Ryanair попередив про «найбільше в історії» зростання цін — директор Ryanair

Фондовий ринок
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Ryanair попередив про «найбільше в історії» зростання цін — директор Ryanair
Ryanair попередив про «найбільше в історії» зростання цін — директор Ryanair
Перельоти Європою у 2027 році можуть обійтися мандрівникам значно дорожче, ніж будь-коли раніше.
Такий прогноз на пресконференції в Брюсселі озвучив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі.
Про це повідомляє The Guardian.
«Наступного року в Європі ціни на авіаквитки зростуть, на мою думку, на 10, 15, а може, й на 20%. Я б сказав, що протягом наступних 12 місяців у Європі відбудеться найбільше підвищення цін на авіаквитки за всю історію», — заявив О’Лірі.

Причини

Через війну проти Ірану постачання авіаційного палива суттєво скоротилося, і за останні місяці воно стрімко подорожчало. А саме пальне становить чималу частку витрат авіакомпаній.
Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA раніше прогнозувала, що у 2026 році воно коштуватиме в середньому $152 за барель, тоді як торік ціна трималася на рівні $90.
Цього року Ryanair та багато інших європейських перевізників вберегло те, що вони заздалегідь зафіксували ціну на більшу частину пального. За словами О’Лірі, коли наприкінці лютого почався конфлікт з Іраном, його компанія мала такий захист на 80% потреб за ціною $67 за барель.
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Проте з квітня 2027 року ситуація зміниться. Як пояснив глава Ryanair, більшість європейських авіакомпаній, зокрема і його власна, не має суттєвого захисту від високих цін на наступний рік.
«Наступного року 85% наших ризиків залишаються незахищеними, і більшість інших європейських авіакомпаній перебувають у схожій ситуації», — сказав він.
За наявними даними, на 2027 рік Ryanair зафіксувала ціну лише для 15% пального, по $85 за барель. Нині ж на ринку воно коштує приблизно вдвічі дорожче. Через це, на думку О’Лірі, частину перевізників чекають банкрутства.
Раніше ми писали, що Ryanair змінює правила реєстрації на рейси з 10 листопада. Пасажирам Ryanair, які здають багаж в аеропорту, доведеться планувати час перед вильотом інакше. З 10 листопада авіакомпанія закриватиме стійки реєстрації та здавання багажу за 60 хвилин до відправлення рейсу замість нинішніх 40 хвилин.
За матеріалами:
Finance.ua
Ryanair
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