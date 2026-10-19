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Ryanair змінює правила реєстрації на рейси з 10 листопада

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Літак Ryanair
Літак Ryanair
Пасажирам Ryanair, які здають багаж в аеропорту, доведеться планувати час перед вильотом інакше. З 10 листопада авіакомпанія закриватиме стійки реєстрації та здавання багажу за 60 хвилин до відправлення рейсу замість нинішніх 40 хвилин.
Про це пише Daily Express.

Навіщо це

Зміни мають дати пасажирам додаткові 20 хвилин, щоб пройти контроль безпеки та паспортний контроль і вчасно дістатися виходу на посадку. За задумом авіакомпанії, це допоможе зменшити кількість людей, які запізнюються на рейси через черги в аеропортах.
Водночас за даними Ryanair, близько 80% пасажирів реєструються онлайн до прибуття в аеропорт і прямують безпосередньо до виходу на посадку. Тож для них порядок дій не зміниться.
А приблизно 20% пасажирів здають багаж на стійках в аеропорту. Саме вони отримають додатковий час для проходження всіх необхідних перевірок перед посадкою.
Як пояснив комерційний директор Ryanair Дара Брейді, нові правила особливо важливі в періоди активних подорожей, коли черги на паспортному контролі та перевірці безпеки можуть бути довшими.

Що ще відомо

Зміни відбуваються на тлі запровадження в Європі системи в’їзду/виїзду EES. Вона почала діяти 10 квітня та передбачає реєстрацію біометричних даних громадян країн, які не входять до ЄС, на зовнішніх кордонах 29 європейських країн Шенгенської зони.
Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії попередило мандрівників, що проходження імміграційного контролю може тривати довше, ніж зазвичай. Водночас британцям не потрібно виконувати спеціальні дії до прибуття на кордон Шенгенської зони.
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Крім зміни часу закриття стійок, Ryanair розширює мережу кіосків самообслуговування для здавання багажу. Авіакомпанія планувала встановити їх у понад 95% аеропортів, де вона працює, до жовтня.
Кіоски інтегровані з мобільним застосунком Ryanair. Пасажири можуть зареєструвати багаж і роздрукувати багажні бирки самостійно, що має пришвидшити його здавання та зменшити черги біля стійок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
RyanairАвіаквитки
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