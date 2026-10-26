Австрія змінила правила тимчасового захисту для українців

Тимчасовий захист для українців у країні продовжує діяти до 4 березня 2028 року.

Австрія оновила правила тимчасового захисту для українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну. Зміни стосуються переходу на звичайні посвідки на проживання, обмежень для новоприбулих громадян, які не виконали військових обов’язків, а також отримання захисту одночасно в кількох країнах ЄС.

Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на постанову уряду Австрії.

Водночас тимчасовий захист для українців у країні продовжує діяти до 4 березня 2028 року.

Які зміни запровадила Австрія для українців

Одне з головних нововведень стосується переходу на звичайний дозвіл на проживання. Українці, які мають право на тимчасовий захист, зможуть подавати заяви на отримання посвідки відповідно до австрійського Закону про поселення та проживання (NAG), не виїжджаючи з країни.

Для цього необхідно відповідати вимогам обраного типу посвідки. Відмова від тимчасового захисту має бути письмовою та остаточною, але набуває чинності лише тоді, коли людині видадуть нову посвідку на проживання.

Якщо заяву подали до завершення строку дії тимчасового захисту, перебування в Австрії залишається законним до остаточного рішення за заявою. Це правило діє за умови, що немає передбачених законодавством підстав для виключення.

Крім того, попередній період законного перебування в Австрії на підставі тимчасового захисту зараховуватимуть як період поселення відповідно до NAG. Виняток передбачений для випадків, коли людині видають дозвіл категорії Aufenthaltsbewilligung. Саме по собі таке зарахування не означає автоматичного отримання права на довгострокове проживання.

Кому можуть відмовити в тимчасовому захисті

Окремо в постанові згадується про обмеження щодо надання тимчасового захисту окремим категоріям українців.

Зокрема, новоприбулі громадяни України, які не виконали військових обов’язків за законодавством України й через це не мали права виїжджати з країни, можуть не отримати тимчасового захисту в Австрії. За потреби вони повинні надати підтвердження виконання відповідних обов’язків.

Це обмеження стосується людей, які прибули після липня 2026 року. Водночас воно не поширюється на тих, хто вже мав тимчасовий захист до 30 липня 2026 року включно та безперервно зберігав цей статус.

Ще одне нововведення стосується українців, які вже мають тимчасовий захист в іншій державі ЄС. Австрія не надаватиме їм аналогічний статус, щоб уникнути одночасного отримання пов’язаних із ним прав і допомоги в кількох країнах.

Який дохід потрібен для посвідки на проживання

Окремі вимоги діють для українців, які планують перейти з тимчасового захисту на інші підстави проживання в Австрії. Зокрема, для багатьох типів посвідок необхідно підтвердити наявність регулярного доходу, достатнього для забезпечення себе та членів сім’ї без залежності від соціальної допомоги.

За інформацією на офіційному сайті австрійського уряду, з 1 січня 2026 року загальні фінансові орієнтири становлять:

1 308,39 євро на місяць — для однієї людини;

2 064,12 євро на місяць — для подружжя;

201,88 євро додатково на місяць — на кожну дитину.

Під час розрахунку враховують регулярні витрати, зокрема оренду житла та виплати за кредитами. Якщо такі витрати разом перевищують 386,43 євро на місяць, їхню суму понад цей поріг враховують під час визначення необхідного доходу.

Водночас ці суми не є окремою новою вимогою постанови про тимчасовий захист українців. Це загальні фінансові критерії для отримання певних посвідок на проживання.