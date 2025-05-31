Чи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати: пояснення — Finance.ua
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Чи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати: пояснення

Особисті фінанси
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Чи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати: пояснення
Чи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати: пояснення
ВПО можуть отримати субсидію навіть у разі оренди кімнати, а не тільки квартири чи будинку.
Про те, хто має право на виплату, які документи потрібні та як усе оформити, розповідає «Урядовий портал».

Хто може отримати субсидію на оренду житла

Субсидія доступна для внутрішньо переміщених осіб, які:
  • виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;
  • не мають власного житла в умовно безпечному регіоні України;
  • не отримують допомогу на проживання для ВПО;
  • не мешкають у помешканні, за яке вже надається компенсація за програмою «Прихисток».
Також субсидія доступна дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, які є ВПО.

Як отримати субсидію на оренду кімнати

Потрібно вказати фактичну площу орендованої кімнати — субсидія буде розрахована саме на неї.
Для того, щоб оформити субсидію на оренду кімнати, потрібні надати такі документи:
  • договір найму житла (за встановленою формою);
  • заява на отримання субсидії (за встановленою формою);
  • за потреби — документи, що підтверджують повноваження опікунів, піклувальників, батьків-вихователів;
  • додаткові документи — за особливих обставин (наприклад, рішення суду щодо аліментів, проживання дитини з одним із батьків тощо).
Уточнюється, що документи подають і власник житла, і ВПО, яка винаймає це житло.
Розмір субсидії визначається індивідуально й залежить від кількості членів родини, рівня доходів, вартості оренди в конкретному населеному пункті.
Тобто, сума субсидії буде різною для сіл, обласних центрів та міст.
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За матеріалами:
Finance.ua
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