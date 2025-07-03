Якими можуть бути тарифи на комунальні послуги після завершення війни — думка експерта — Finance.ua
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Якими можуть бути тарифи на комунальні послуги після завершення війни — думка експерта

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Якими можуть бути тарифи на комунальні послуги після завершення війни — думка експерта
Якими можуть бути тарифи на комунальні послуги після завершення війни — думка експерта, Фото: 24tv.ua
Після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття «комуналки» до ринкової вартості.
Як зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі ТСН, «ринкові ціни — це зростання далеко не на 50%».
«Наприклад, ринкова вартість електроенергії може сягати 9−11 гривень за кВт/год. Це означає, що зростання цін для населення можливе не на 50%, а на 120%. Аналогічна ситуація з газом: його ринкова вартість в Україні коливається від 20−25 до 30 гривень за кубометр, що може призвести до зростання цін на 250%», — пояснив експерт.
При цьому він зазначив, що вартість послуг водопостачання для українців не подорожчає так сильно, тому що цей тариф не залежить від цін на газ та електроенергію. Водночас підвищення тарифів на електроенергію призведе до подорожчання обслуговування багатоквартирних будинків приблизно на 20%.
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«Найбільший вплив підвищення тарифів на газ матиме на послуги з теплопостачання та гарячої води, оскільки 95% їхньої вартості залежить від ціни на «блакитне паливо», — підсумував Попенко.
Нагадаємо, як сказано в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України, яку оприлюднив Міжнародний валютний фонд, тарифи на газ та електрику для населення покривають приблизно половину ринкової ціни, однак лібералізація ринків з підвищенням тарифів можлива тільки в повоєнний період.
За даними Держстату, упродовж року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг. Найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.
За матеріалами:
ТСН
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