Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових — МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових — МВФ

Енергетика
77
Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових — МВФ
Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових — МВФ
Тарифи на газ та електрику для населення покривають приблизно половину ринкової ціни, однак лібералізація ринків з підвищенням тарифів можлива тільки в повоєнний період.
Про це йдеться в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України, яку Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив на своєму сайті.
«Незважаючи на підвищення, ціни на е/е для домогосподарств покривають приблизно половину ціни для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для домогосподарств становлять приблизно 50% від ринкового рівня», — йдеться у документі.
Водночас зазначається, що органи влади в Україні мають намір прийняти дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану з обмеженим у часі планом впровадження на період після його скасування.
Читайте також
«Така дорожня карта також є частиною Плану ЄС-Україна й охоплюватиме реформи спецобов’язків (ПСО), плани поступового підвищення тарифів/методології тарифоутворення, механізми вирішення боргової проблеми, а також комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств», — вказується в програмі.
МВФ зауважив, що потрібен план створення сталого сектору в повоєнний період, включаючи зменшення квазіфіскальних зобов’язань, згідно з яким ціни на комунальні послуги відповідатимуть окупності витрат і буде запроваджена нова тарифна методологія, яка враховує соціальні моменти.
Фонд переконаний, що підвищення тарифів сприятиме відновленню прибутковості енергосектору, зменшенню боргового навантаження в окремих його частинах та конкуренції на оптових та роздрібних ринках енергії, одночасно стимулюючи енергоефективність.
Читайте також
«Водночас найбільш вразливі домогосподарства потребують захисту від вищих тарифів, зокрема шляхом перегляду субсидії на житлово-комунальні послуги для підвищення її ефективності та адресності», — зазначає МВФ.
Він також нагадує, що теплопостачальні підприємства через невідповідність тарифів для населення ринковій ситуації заборгували НАК «Нафтогаз» 100 млрд грн, а попри зростання ціни на е/е зберігається мораторій на тарифи на воду та теплопостачання.
Втім МВФ підкреслює, що незважаючи на часті масштабні енергетичні атаки під час війни енергетичний сектор України залишається стійким завдяки ремонтам, новим генеруючим потужностям та імпорту, що підкріплюється сильною підтримкою міжнародних донорів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems