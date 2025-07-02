Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових — МВФ Сьогодні 09:30 — Енергетика

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових — МВФ

Тарифи на газ та електрику для населення покривають приблизно половину ринкової ціни, однак лібералізація ринків з підвищенням тарифів можлива тільки в повоєнний період.

Про це йдеться в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України, яку Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив на своєму сайті

«Незважаючи на підвищення, ціни на е/е для домогосподарств покривають приблизно половину ціни для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для домогосподарств становлять приблизно 50% від ринкового рівня», — йдеться у документі.

Водночас зазначається, що органи влади в Україні мають намір прийняти дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану з обмеженим у часі планом впровадження на період після його скасування.

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«Така дорожня карта також є частиною Плану ЄС-Україна й охоплюватиме реформи спецобов’язків (ПСО), плани поступового підвищення тарифів/методології тарифоутворення, механізми вирішення боргової проблеми, а також комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств», — вказується в програмі.

МВФ зауважив, що потрібен план створення сталого сектору в повоєнний період, включаючи зменшення квазіфіскальних зобов’язань, згідно з яким ціни на комунальні послуги відповідатимуть окупності витрат і буде запроваджена нова тарифна методологія, яка враховує соціальні моменти.

Фонд переконаний, що підвищення тарифів сприятиме відновленню прибутковості енергосектору, зменшенню боргового навантаження в окремих його частинах та конкуренції на оптових та роздрібних ринках енергії, одночасно стимулюючи енергоефективність.

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«Водночас найбільш вразливі домогосподарства потребують захисту від вищих тарифів, зокрема шляхом перегляду субсидії на житлово-комунальні послуги для підвищення її ефективності та адресності», — зазначає МВФ.

Він також нагадує, що теплопостачальні підприємства через невідповідність тарифів для населення ринковій ситуації заборгували НАК «Нафтогаз» 100 млрд грн, а попри зростання ціни на е/е зберігається мораторій на тарифи на воду та теплопостачання.

Втім МВФ підкреслює, що незважаючи на часті масштабні енергетичні атаки під час війни енергетичний сектор України залишається стійким завдяки ремонтам, новим генеруючим потужностям та імпорту, що підкріплюється сильною підтримкою міжнародних донорів.

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