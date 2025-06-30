В Україні змінюється стандарт напруги в електромережі — Finance.ua

В Україні змінюється стандарт напруги в електромережі Сьогодні 18:00 — Енергетика

В Україні змінюється стандарт напруги в електромережі

З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги в електромережі — у мережі буде 230 вольтів, а не 220, як було раніше. Насамперед споживачі не відчують цього переходу. Для них він станеться «автоматично».

Про це йдеться у постанові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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«В Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В. Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В)», — повідомляли раніше у Нацкомісії.

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Завдяки стабільній напрузі зменшиться ймовірність пошкодження побутової техніки, а також знизиться потреба у використанні додаткових захисних пристроїв, зокрема стабілізаторів.

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Окрім цього, це сприятиме підвищенню енергоефективності, електроприлади зможуть працювати в оптимальних умовах, без перевантажень і зайвих втрат енергії.

Що робити, якщо в хаті стрибає напруга:

зверніться до ОСББ або керуючої компанії;

якщо проблема не в мережах будинку — напишіть або подзвоніть в ДТЕК;

фахівці мають вирішити проблему за 15 робочих днів.

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