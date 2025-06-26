Уряд виділив понад 700 млн грн на енергопроєкти для проходження зими — Finance.ua

Уряд виділив понад 700 млн грн на енергопроєкти для проходження зими Сьогодні 10:30 — Енергетика

Уряд виділив понад 700 млн грн на енергопроєкти для проходження зими, Фото: kmu.gov.ua

Уряд продовжує виділяти кошти на відновлення житла, енергетики та критичної інфраструктури.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що на сьогодні виділено понад 700 млн грн на 35 енергетичних проєктів, які мають критичне значення для проходження зими в окремих громадах.

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Йдеться, зокрема, про будівництво альтернативних джерел тепла й енергії, реконструкцію котелень і тепломереж, установлення газопоршневих і когенераційних установок.

Найбільше коштів виділять Харківській, Запорізькій та Сумській областям.

Також уряд ухвалив рішення про залучення коштів Європейського інвестиційного банку для завершення 60 проєктів відновлення.

«Завдяки цьому фінансуванню зможемо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків», — пояснив прем’єр-міністр.

Окрім цього, 50 млн грн виділили на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів.

Ще 307 млн грн спрямують на закупівлю обладнання та модернізацію харчоблоків у 23 школах по всій країні.

Нагадаємо, Україна пропонує США залучити інвестиції в енергетику й оборону через фонд відбудови. Українська сторона ініціювала розширення мандату Фонду, зокрема на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості. Американська сторона позитивно сприйняла цю ідею, визнавши її стратегічну важливість.

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