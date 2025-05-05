Як угода про копалини допоможе прискорити інвестиції в енергетику України, — гендиректор ДТЕК — Finance.ua
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Як угода про копалини допоможе прискорити інвестиції в енергетику України, — гендиректор ДТЕК

Казна та Політика
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Як угода про копалини допоможе прискорити інвестиції в енергетику України, — гендиректор ДТЕК
Як угода про копалини допоможе прискорити інвестиції в енергетику України, — гендиректор ДТЕК
Угодою про корисні копалини Україна зможе прискорити приватні інвестиції у свій енергетичний сектор. Про це в коментарі американському виданню FOX Business повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
«Інвестиційний фонд з відновлення України, створений спільно зі Сполученими Штатами, — це важливий крок уперед на шляху відновлення країни після війни. Це сильний сигнал для світу: Україна відкрита для бізнесу. Ця угода створює основу для пришвидшення приватних інвестицій в енергетичний сектор, який має одні з найбільших нерозроблених резервів у Європі», — сказав він.
Зазначається, що Тімченко прибув до Вашингтону за кілька тижнів до підписання угоди, щоб провести переговори з високопосадовцями США щодо потенціалу України у сфері нерозроблених ресурсів — особливо запасів нафти й газу на заході країни.
Гендиректор ДТЕК вважає, що враховуючи досвід роботи з американськими компаніями є всі передумови для розширення приватних інвестицій в Україну за підтримки американських установ.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова домовився з американською GE Vernova про будівництво першої в Україні цифрової підстанції.
За матеріалами:
УНІАН
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