Фонд підтримки енергетики України торік уклав 448 контрактів на суму 430 млн євро (звіт) — Finance.ua

Фонд підтримки енергетики України торік уклав 448 контрактів на суму 430 млн євро (звіт) Сьогодні 17:23 — Енергетика

Фонд підтримки енергетики України торік уклав 448 контрактів на суму 430 млн євро (звіт)

Фонд підтримки енергетики України торік уклав 448 контрактів на постачання обладнання для енергетиків на загальну суму 430 млн євро.

Про це йдеться в Річному звіті Фонду підтримки енергетики України (Фонд) за 2024 рік, в якому представлено рік безпрецедентного зростання, ефективної операційної діяльності та зміцнення міжнародної співпраці.

Фонд продовжує відігравати життєво важливу роль у стабілізації енергетичної системи України під час триваючих російських атак, водночас забезпечуючи значний вплив на її децентралізацію, модернізацію та прискорену європейську інтеграцію.

Завдяки підтримці 33 донорів, включаючи уряди, міжнародні організації та приватні компанії, внески Фонду вже перевищили 1 мільярд євро, що дає змогу забезпечити стале та цілеспрямоване реагування на нагальні потреби.

Ключові результати у 2024 році:

профінансовано понад 448 контрактів на постачання;

укладено контракти на 430 мільйонів євро;

підтримано понад 50 українських енергетичних компаній;

проекти, реалізовані у 21 регіоні України.

«Фонд підтримки енергетики України зарекомендував себе як надійний механізм з ефективними процедурами, що забезпечує швидку підтримку там, де вона найбільше потрібна», — сказав Артур Лорковський, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

«Він відіграє центральну роль не лише у стабілізації енергетичної системи під час війни, але й у стимулюванні її модернізації та прискореній інтеграції. Працюючи над підготовкою до зими сезону 2025/2026, постійна міжнародна підтримка є важливою для збереження стійкості та просування чистого енергетичного майбутнього України».

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