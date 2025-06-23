Україна закачує газ до зими швидше, ніж у 2024 році — Finance.ua

Україна закачує газ до зими швидше, ніж у 2024 році Сьогодні 10:28 — Енергетика

Україна закачує газ до зими швидше, ніж у 2024 році

Темпи закачування природного газу до підземних сховищ України зростають і відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025−2026 років.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Темп формування запасів у підземних сховищах відповідає очікуваним графікам. Слід зазначити, що темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року», — повідомив Колісник.

Міненерго та НАК «Нафтогаз України» щоденно працюють над тим, щоб забезпечити необхідні обсяги газу. Активно закуповується імпортний газ у період найбільш прийнятних цін.

Також Україна продовжує диверсифікувати маршрути постачання газу. Зокрема, використовується напрямок через Польщу та Трансбалканський маршрут. Це дозволяє знизити залежність від окремих джерел та підвищити енергетичну стійкість.

За словами Колісника, вживаються всі необхідні заходи, аби забезпечити стабільність в енергосистемі перед осінньо-зимовим сезоном.

Читайте також Коли Україна планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з ЄС

Попри удари по газовидобувній інфраструктурі, ситуація залишається під контролем. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, а також заходи з резервування потужностей.

Нагадаємо, як заявляв міністр енергетики Герман Галущенко, Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025 та 2026 року. «Газом ми будемо забезпечені в необхідному для ОЗП обсязі — як для громадян, так і для бізнесу, а також генерації електроенергії», — повідомив він під час «Години запитань» до уряду в парламенті 20 червня.

Водночас за даними платформи GIE, станом на кінець травня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалося лише 2.02 млрд м³ активного газу (або 6.62 млрд м³ з урахуванням 4.6 млрд м³ буферного активного газу, який не підлягає відбору) — рівень наповненості становив 6.72%. Щоб уникнути дефіциту, потрібно збільшити темпи закачування щонайменше до 50−52 млн м³/добу. Це можливо лише через збільшення імпорту газу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.