В сховищах України найнижчий показник газу ПСГ: як пройти зиму — Finance.ua

В сховищах України найнижчий показник газу ПСГ: як пройти зиму Сьогодні 10:35 — Енергетика

В сховищах України найнижчий показник газу ПСГ: як пройти зиму

За даними платформи GIE, станом на кінець травня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалося лише 2.02 млрд м³ активного газу (або 6.62 млрд м³ з урахуванням 4.6 млрд м³ буферного активного газу, який не підлягає відбору) — рівень наповненості становив 6.72%.

Про це повідомив ексголова «Оператора ГТС» (ОГТСУ) Сергій Макогон.

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Це найнижчий показник за всю історію спостережень.

За збереження нинішніх темпів до 1 листопада у сховищах буде лише 12.8 млрд м³, що на 800 млн м³ менше, ніж минулорічний план. Це створює ризики для проходження зими 2025/26.

Щоб уникнути дефіциту, потрібно збільшити темпи закачування щонайменше до 50−52 млн м³/добу. Це можливо лише через збільшення імпорту газу.

У травні було імпортовано 501 млн м³ (54% через Угорщину, 33% через Польшу та 12% через Словаччину).

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У травні до ЄС було імпортовано рекордні 12.75 млрд м³ СПГ, а регазифікаційні потужності ЄС завантажені лише на 53% — є простір для зростання постачань, у тому числі і в Україну.

Ціна на газ на європейських хабах — $420 за 1 000 м³.

Для порівняння: у лютому 2025, коли «Нафтогаз» здійснював екстрений імпорт, ціна сягала $590 за 1 000 м³.

Основна проблема — нестача фінансування у «Нафтогазу».

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Попри анонсовані плани щодо залучення 400 млн євро у вигляді кредитів і грантів, цього недостатньо для покриття всього необхідного обсягу імпорту. Потрібне додаткове фінансування.

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