У трьох містах України побудують нові системи теплопостачання — Finance.ua

У трьох містах України побудують нові системи теплопостачання Сьогодні 13:35 — Енергетика

У трьох містах України побудують нові системи теплопостачання

у Кривому Розі планується будівництво 12 нових котелень, встановлення 27 когенераційних установок, 37 нових котлів на існуючих котельнях. Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України,планується будівництво 12 нових котелень, встановлення 27 когенераційних установок, 37 нових котлів на існуючих котельнях.

Також буде проведена часткова децентралізація двох районних котелень, планова заміна 58% теплових мереж.

У Чернігові запланована модернізація 5 та реконструкція 11 котелень, облаштування локальних сонячних електричних станцій, створення сміттєпереробного комплексу з підготовкою SRF палива та виробництвом теплової і електричної енергії при його спалюванні, заміна зношених теплових мереж.

У Вараші ж передбачається нове будівництво 13 об’єктів із загальним тепловим навантаженням 17,1 Гкал/год, будівництво комплексу з використання енергетичного потенціалу побутових відходів, реконструкція теплових мереж загальною протяжністю 11,8 км з метою зменшення втрат теплової енергії тощо.

Міністерство підкреслює, що ці проєкти створюють основу для енергетичної модернізації міст та підвищення надійності теплопостачання в умовах воєнного часу та кліматичних викликів.

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