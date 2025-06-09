У трьох містах України побудують нові системи теплопостачання — Finance.ua
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У трьох містах України побудують нові системи теплопостачання

Енергетика
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У трьох містах України побудують нові системи теплопостачання
У трьох містах України побудують нові системи теплопостачання
Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України, у Кривому Розі планується будівництво 12 нових котелень, встановлення 27 когенераційних установок, 37 нових котлів на існуючих котельнях.
Також буде проведена часткова децентралізація двох районних котелень, планова заміна 58% теплових мереж.
У Чернігові запланована модернізація 5 та реконструкція 11 котелень, облаштування локальних сонячних електричних станцій, створення сміттєпереробного комплексу з підготовкою SRF палива та виробництвом теплової і електричної енергії при його спалюванні, заміна зношених теплових мереж.
У Вараші ж передбачається нове будівництво 13 об’єктів із загальним тепловим навантаженням 17,1 Гкал/год, будівництво комплексу з використання енергетичного потенціалу побутових відходів, реконструкція теплових мереж загальною протяжністю 11,8 км з метою зменшення втрат теплової енергії тощо.
Міністерство підкреслює, що ці проєкти створюють основу для енергетичної модернізації міст та підвищення надійності теплопостачання в умовах воєнного часу та кліматичних викликів.
За матеріалами:
Finance.ua
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