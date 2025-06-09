Інвестиції в енергетичний сектор: Україна та Австрія обговорили деталі — Finance.ua

Інвестиції в енергетичний сектор: Україна та Австрія обговорили деталі Сьогодні 18:33 — Енергетика

Інвестиції в енергетичний сектор: Україна та Австрія обговорили деталі

Для посилення стійкості українська енергосистема потребує залучення міжнародних інвестицій, особливо у сфері атомної енергетики, «розумних мереж», розподіленої генерації, відновлювальних джерел енергії тощо.

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Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра енергетики України Олександра Павліченка з Координатором Уряду Австрії на полях III Міжнародного саміту міст та регіонів.

«Незважаючи на те, що 25 березня було оголошено про припинення ударів по енергетиці, з того часу зафіксовано понад 1200 інцидентів у різних секторах енергетики. У відповідь на ці виклики ми працюємо над посиленням активного та пасивного захисту енергетичної інфраструктури, прискорюємо ремонтні роботи, розбудову розподіленої генерації та ВДЕ. Ще одним пріоритетним напрямком нашої роботи є видобуток газу та диверсифікація імпорту енергетичних джерел», — зазначив Олександр Павліченко.

Фонд підтримки енергетики України залишається найефективнішими інструментом фінансової допомоги для відновлення енергосектору. Павліченко подякував Австрії за внесок 15 мільйонів євро до Фонду.

Чиновник наголосив, що Україна високо цінує надану австрійським урядом та приватними компаніями гуманітарну допомогу у вигляді критично важливого енергетичного обладнання, а саме 15 гуманітарних поставок загальною вагою 281 тонна.

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Австрійська сторона запевнила, що їхня країна і надалі продовжуватиме підтримувати українську енергетику та братиме участь у її повоєнному відновлені.

Нагадаємо, в Австрії перебувають близько 90 тисяч українських біженців, 80% з яких — жінки з дітьми. У разі погіршення ситуації в Україні Австрія буде готова прийняти нових біженців.

Про це у коментарі Суспільному заявив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо. Завдяки активному бажанню українців інтегруватися та вивчати мову, їх прихисток не створює значних труднощів для Австрії.

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