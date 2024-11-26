Австрія конфіскувала російський газ на €230 мільйонів — Reuters Сьогодні 19:15 — Енергетика

Австрійська нафтогазова компанія OMV конфіскувала поставлений у жовтні Газпромом природний газ на суму 230 мільйонів євро, виконуючи рішення міжнародного арбітражу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на обізнаних співрозмовників.

«За даними трьох джерел, близьких до Газпрому та OMV, австрійська компанія конфіскувала поставки газу на суму 230 млн євро за жовтень. Відповідно до одного з джерел, близького до російської компанії, це стало першим випадком, коли клієнт із Європейського Союзу не оплатив постачання газу від Газпрому», — йдеться у статті.

З посиланням на близьке до OMV джерело зазначається, що австрійська компанія, 31,5% акцій якої належать уряду Австрії, розглядала конфіскацію поставок газу від Газпрому за жовтень «як останню можливість отримати компенсацію за арбітражним рішенням, якщо Україна, яка планує завершити угоду щодо транзиту російського газу наступного року, зупинить транзит у січні».

Сам Газпром вважає конфіскацію газу неоплатою, через що припинив поставки газу австрійській OMV за контрактом, який діє до 2040 року. Між тим, як стверджує одне з джерел Reuters, зупинка поставок газу російською компанією надає OMV можливість стверджувати, що Газпром порушив умови контрактів.

Нагадаємо, 16 листопада російський «Газпром» припинив постачання природного газу, який йшов територією України, австрійській нафтогазовій компанії OMV.

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Це відбулося після того, як напередодні OMV оголосила, що припиняє платежі «Газпрому», щоб стягнути з нього багатомільйонну суму, присуджену в арбітражному розгляді — частково державній австрійській компанії було присуджено понад 230 млн євро компенсації за недопостачання газу Газпромом за німецьким контрактом.

На момент повномасштабного вторгнення рф Австрія купувала в росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Австрія продовжувала купувати більшість свого газу в росії, що обумовлено існуючим контрактом та наявним у ньому принципом «купуй або плати».

Укрінформ За матеріалами:

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