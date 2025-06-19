Двоорічний максимум: газ в Україні подорожчав до понад 31 500 грн/тис. куб м — Finance.ua

Двоорічний максимум: газ в Україні подорожчав до понад 31 500 грн/тис. куб м Сьогодні 16:12 — Енергетика

Двоорічний максимум: газ в Україні подорожчав до понад 31 500 грн/тис. куб м

Ціни на природний газ на українському ринку в середу 18 червня різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ), як свідчать Котирування Natural gas ExPro , пише expro

Ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 р.

Згідно Котирувань ExPro, газ в Україні в середу торгувався за цінами 31 200 — 31 900 грн/тис. куб м (з ПДВ) в залежності від ресурсу, а значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 000 грн/тис. куб м і вище.

При перерахунку вартість газу становить 26 000 — 26 583 грн/тис. куб м (без ПДВ) або $626−640/тис. куб м або €51,1−52,3/MWh.

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Йдеться виключно про ціни на українському ринку, що не враховують постачання природного газу за спеціальними цінами на умовах ПСО, як от постачання газу для населення, виробників тепла та електроенергії. Цим споживачам компанії Групи Нафтогаз постачають газ за фіксованими цінами відповідно до Постанов Кабінету міністрів.

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