Директор «А-95» пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину — Finance.ua

Директор «А-95» пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину Сьогодні 21:29 — Енергетика

Директор «А-95» пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину

Скасування штрафів за невиконання вимог щодо обов’язкового додавання біоетанолу до бензину пов’язане з сезонним зростанням попиту на пальне.

Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, пише enkorr.

За словами експерта, в умовах підвищеного сезонного споживання українські постачальники стикаються з проблемою закупівлі бензину відповідного стандарту. Європейські нафтопереробні заводи переважно виготовляють бензин Е10, тоді як в Україні діє вимога щодо реалізації бензину Е5 із додаванням біоетанолу.

«Ми увійшли в сезон підвищеного споживання, попит зростає. Тим часом європейські виробники — наші постачальники — не можуть задовольнити цей попит, оскільки Е5 не є стандартним бензином для Європи. Вихід один — тимчасово повернутися до Е0», — пояснив Куюн.

За словами Куюна, уряд був поінформований про ситуацію та спільно з ринком ухвалив компромісне рішення: штрафи тимчасово скасували, але закон про обов’язкове використання біоетанолу залишається чинним.

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«Потрібні обсяги пального вже законтрактовані, дефіциту не буде», — зазначив він.

Куюн також повідомив, що процес впровадження біопального триває — деякі компанії вже проєктують потужності для змішування бензину зі спиртом на території України.

«У цілому це хороша нагода з наступного року перейти на Е10. Його буде легше закуповувати, і ми зможемо більше споживати вітчизняного продукту», — додав він.

За матеріалами: enkorr

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