Директор «А-95» пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину — Finance.ua
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Директор «А-95» пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину

Енергетика
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Директор «А-95» пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину
Директор «А-95» пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину
Скасування штрафів за невиконання вимог щодо обов’язкового додавання біоетанолу до бензину пов’язане з сезонним зростанням попиту на пальне.
Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, пише enkorr.
За словами експерта, в умовах підвищеного сезонного споживання українські постачальники стикаються з проблемою закупівлі бензину відповідного стандарту. Європейські нафтопереробні заводи переважно виготовляють бензин Е10, тоді як в Україні діє вимога щодо реалізації бензину Е5 із додаванням біоетанолу.
«Ми увійшли в сезон підвищеного споживання, попит зростає. Тим часом європейські виробники — наші постачальники — не можуть задовольнити цей попит, оскільки Е5 не є стандартним бензином для Європи. Вихід один — тимчасово повернутися до Е0», — пояснив Куюн.
За словами Куюна, уряд був поінформований про ситуацію та спільно з ринком ухвалив компромісне рішення: штрафи тимчасово скасували, але закон про обов’язкове використання біоетанолу залишається чинним.
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«Потрібні обсяги пального вже законтрактовані, дефіциту не буде», — зазначив він.
Куюн також повідомив, що процес впровадження біопального триває — деякі компанії вже проєктують потужності для змішування бензину зі спиртом на території України.
«У цілому це хороша нагода з наступного року перейти на Е10. Його буде легше закуповувати, і ми зможемо більше споживати вітчизняного продукту», — додав він.
За матеріалами: enkorr
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