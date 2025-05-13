Як вплинув на ціни перехід АЗС на «спиртовий» бензин — Finance.ua
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Як вплинув на ціни перехід АЗС на «спиртовий» бензин

Енергетика
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Як вплинув на ціни перехід АЗС на «спиртовий» бензин
Як вплинув на ціни перехід АЗС на «спиртовий» бензин
Перехід українських АЗС на бензин з обов’язковим додаванням біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.
Про це пише профільне видання Еnkorr.
Видання зазначає, що більшість паливних мереж не поспішала, спостерігаючи за поступовим зростанням ціни на нафту, яка швидко повернулась до $66/бар. Тому замість зниження був використаний інший прийом — збільшення дисконтів. Майже не зачепило стелу і зниження гуртових цін на дизель минулого тижня до найменшого середнього значення з кінця липня 2023 року (42,40 грн/л).
На 1 грн/л знизила вартість бензину і дизпального «Укрнафта», до 52,99 грн/л на бензин і 51,99 грн/л на дизель.
«Нижче від „Укрнафти“ пірнула UPG, знизивши на 50 коп./л цінник на „світлі“ — 52,90 і 51,40 грн/л на бензин і ДП відповідно. Одночасно відрив від ОККО й WOG збільшився більше, ніж на 5 і 5,50 грн/л відповідно», — пише видання.
Точково на 1 грн/л здешевшав А-95 у мережах «БРСМ-Нафта», Motto, Marshal і Amic.
За матеріалами:
Економічна Правда
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