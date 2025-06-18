ЄС планує повністю відмовитись від російського газу й нафти до 2027 року — Finance.ua

ЄС планує повністю відмовитись від російського газу й нафти до 2027 року Сьогодні 18:30 — Енергетика

ЄС планує повністю відмовитись від російського газу й нафти до 2027 року

Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Про це свідчить інформація на сайті Єврокомісії.

Ця ініціатива є складовою стратегії Євросоюзу REPowerEU, яка має на меті повністю вивести російські енергоносії (газ, нафту та ядерне паливо) з європейських ринків. Пропозиція охоплює заходи для поетапного відмовлення від трубопровідного газу, скрапленого природного газу (LNG) і нафти.

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Очікується, що відмова від російських викопних енергоносіїв сприятиме переходу на чисту енергію та підвищить конкурентоспроможність Євросоюзу. Заміна енергоносіїв можлива завдяки наявності альтернативних постачальників, розвинутій інфраструктурі імпорту та добре інтегрованому ринку газу в межах ЄС.

Графік припинення імпорту газу:

нові контракти на російський газ будуть заборонені з 1 січня 2026 року ;

; чинні короткострокові контракти припинять діяти до 17 червня 2026 року ;

; виняток буде діяти для поставок трубопровідного газу до країн без виходу до моря, які пов’язані з довгостроковими контрактами. Їх дозволять до кінця 2027 року ;

; довгострокові контракти будуть повністю припинені до кінця 2027 року.

Держави-члени ЄС, які все ще купують російську нафту, мають підготувати плани диверсифікації, щоб повністю припинити такий імпорт до кінця 2027 року.

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