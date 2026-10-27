Кабмін запровадив пріоритет для імпорту пального

Кабінет Міністрів запровадив пріоритетний пропуск пального через кордон автомобільним, залізничним і водним транспортом. Нові правила мають прискорити оформлення паливних вантажів, їх перевезення залізницею та обслуговування суден у портах.

Відповідні норми містить постанова уряду № 1300 від 20 жовтня 2026 року.

Експеримент координується Мінагрополітики разом із Міністерством енергетики, Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту, Держмитслужбою та Держприкордонслужбою. Протягом двох місяців після завершення проєкту відомства мають подати звіт Кабміну та пропозиції щодо фіксації цих норм у законодавстві.

Які правила діятимуть

Дане рішення уряду передбачає прискорення оформлення паливних вантажів, їх перевезення залізницею й обслуговування суден у портах. Зокрема на автомобільних пунктах пропуску вантажівки, що перевозять паливо отримають право на першочергове проходження прикордонного контролю. Це стосується як машин, що ввозять пальне в Україну, так і порожніх автоцистерн, які прямують за кордон для завантаження.

На залізниці пріоритет отримають поїзди з імпортним пальним, а також ті, що прямують за ним. Перевагу надаватимуть передусім маршрутним перевезенням. Це стосуватиметься погодження планів і забезпечення рухомим складом.

Преференції передбачено також і для водного транспорту. Судна з імпортним пальним матимуть пріоритет під час планування проходження Сулинським каналом і швартування до причалів морських і річкових портів.

На кого поширюються нові правила

Нові правила поширюються на всіх імпортерів і перевізників пального. Вони не передбачають зміни залізничних тарифів або портових зборів.