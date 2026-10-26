У Києві введуть в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової геренерації — деталі

У столиці планують ввести в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації за рахунок облаштування нових резервних котелень.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

«Оглянув будівництво захисту об’єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві. Разом із представниками міської влади, замовника та підрядниками перевірили фактичний стан робіт. Загалом у столиці планується введення понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації» — написав він.

Частина цієї роботи — облаштування резервних котелень, стан будівництва яких перевірили. Попереду ще значний обсяг будівельних робіт, підключення до мереж, монтаж і налагодження обладнання.

Терміни

За поточною оцінкою, завершення робіт потребуватиме орієнтовно двох місяців, на окремих об’єктах установлення обладнання передбачене до кінця грудня.

Тож ці потужності посилюватимуть теплопостачання столиці вже під час опалювального сезону.