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У Києві введуть в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової геренерації — деталі

Енергетика
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У Києві введуть в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової геренерації — деталі
У Києві введуть в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової геренерації — деталі
У столиці планують ввести в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації за рахунок облаштування нових резервних котелень.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
«Оглянув будівництво захисту об’єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві. Разом із представниками міської влади, замовника та підрядниками перевірили фактичний стан робіт. Загалом у столиці планується введення понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації» — написав він.
У Києві введуть в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової геренерації — деталі
Частина цієї роботи — облаштування резервних котелень, стан будівництва яких перевірили. Попереду ще значний обсяг будівельних робіт, підключення до мереж, монтаж і налагодження обладнання.

Терміни

За поточною оцінкою, завершення робіт потребуватиме орієнтовно двох місяців, на окремих об’єктах установлення обладнання передбачене до кінця грудня.
Тож ці потужності посилюватимуть теплопостачання столиці вже під час опалювального сезону.
У Києві введуть в експлуатацію понад 1,5 ГВт додаткової теплової геренерації — деталі
Раніше писали, що опалювальний сезон у Києві розпочнуть залежно від погодних умов, а не у визначену календарну дату. Основні технічні роботи в столиці вже завершили, однак нинішня температура дає змогу заощаджувати енергоносії та використати додатковий час для підготовки. Водночас лікарні та заклади освіти можуть отримати тепло раніше. Про це сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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