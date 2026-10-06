Опалювальний сезон у Києві розпочнуть залежно від погодних умов, а не у визначену календарну дату. Основні технічні роботи в столиці вже завершили, однак нинішня температура дає змогу заощаджувати енергоносії та використати додатковий час для підготовки. Водночас лікарні та заклади освіти можуть отримати тепло раніше.

Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів у коментарі Новини.Live.

Коли в Києві почнуть опалювальний сезон

За словами Пантелеєва, столична влада насамперед орієнтуватиметься на фактичну температуру повітря. До повноцінного опалювального сезону Київ перейде, коли цього вимагатимуть погодні умови.

Чиновник розповів, що основний комплекс технічних робіт перед початком сезону вже завершений, але нинішня погода дозволяє місту не поспішати з масовим підключенням опалення.

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«Наразі погода дозволяє ще економити енергоносії та використати цей час для проведення додаткових робіт», — зазначив Пантелеєв.

За словами чиновника, такий підхід дає можливість не витрачати енергоресурси завчасно та продовжити необхідну підготовку.

Хто може отримати тепло раніше

Медичні заклади та заклади освіти столиці традиційно можуть підключати до опалення раніше, не очікуючи загального старту сезону. Для цього необхідні рішення керівників установ та відповідні заявки.

Пантелеєв наголосив, що масовий запуск опалення в житлових будинках залежатиме від подальшої зміни погодних умов.

«До опалювального сезону перейдемо, коли температура помітно знизиться», — пояснив заступник голови КМДА.