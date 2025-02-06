У ЄС працюють над планом повної відмови від імпорту російського газу — Finance.ua

У ЄС працюють над планом повної відмови від імпорту російського газу Сьогодні 17:40 — Енергетика

У ЄС працюють над планом повної відмови від імпорту російського газу

У Євросоюзі розробляють план, який передбачає повну відмову від імпорту російського газу. Це відбувається, незважаючи на побоювання Угорщини та Словаччини.

Про це на брифінгу заявила прессекретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

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Вона звернула увагу, що блок тісно співпрацює з країнами-членами з питання забезпечення безпеки енергопостачання. Зокрема, це стосується Угорщини та Словаччини, які найбільше постраждали від припинення транзиту російського газу через Україну. При цьому ЄС завжди готовий підтримати країни-члени блоку в їхніх зусиллях щодо диверсифікації постачальників.

Ітконен зазначила, що незабаром Євросоюз запропонує дорожню карту для повної відмови від російського газу.

«Ми не зацікавлені у збільшенні використання російського викопного палива в Європейському Союзі. Навпаки, ми зараз працюємо над планом, щоб повністю відмовитися від російського викопного палива», — наголосила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Це викликало різке невдоволення у влади Словаччини та Угорщини.

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Зокрема, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо почав погрожувати, що його країна припинить експорт електроенергії в Україну, якщо транзит не відновлять.

Зі свого боку прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір заблокувати продовження санкцій ЄС проти росії через припинення транзиту.

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