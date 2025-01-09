У Білому домі зробили заяву щодо рішення України припинити транзит російського газу — Finance.ua

У Білому домі зробили заяву щодо рішення України припинити транзит російського газу Сьогодні 10:00 — Енергетика

Рішення України щодо припинення транспортування російського газу своєю територією стало однією з найбільших та найдорожчих поразок москви.

Таку заяву зробив радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу. За його словами, через це рішення росія може втрачати біля 6,5 мільярда доларів на рік.

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«Це вочевидь повністю позбавить росію близько $6,5 мільярда щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви», — сказав він.

Кірбі додав, що у США вітають «рішення України та її рішучість». Радник нагадав, що коли російський диктатор путін тільки прийшов до влади 25 років тому, до Європи через Україну транспортувалося більше 130 млрд кубометрів газу. Сьогодні цей обсяг дорівнює нулю.

Він наголосив, що Сполучені Штати намагаються нарощувати поставки енергоресурсів до Європи. 50% імпорту скрапленого природного газу до Європи надходить зі США.

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1 січня 2025 року о 07:00 Україна офіційно зупинила транспортування природного газу з рф через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки, повідомили в Міненерго.

Зазначалося, що інфраструктуру газотранспортної системи завчасно підготували до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

Видання Bloomberg писало, що на тлі цього рішення ціни на газ у Європі стрімко ростуть. Попри те, що ризики дефіциту незначні, нестача постачань цієї зими зробить накопичення запасів складнішим завданням перед наступним опалювальним сезоном.

Укрінформ За матеріалами:

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