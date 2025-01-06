ЄС підготувався до зупинки транзиту газу і зараз проблем немає — речниця ЄК Сьогодні 16:46 — Енергетика

ЄС підготувався до зупинки транзиту газу і зараз проблем немає — речниця ЄК

У Брюсселі пройшов брифінг Європейської комісії з питань транзиту газу. ЄС не має проблем чи занепокоєння через зупинку транспортування російського газу територією України.

Про це на брифінгу заявила речниця ЄК Анна-Кайса Іконен, повідомляє Суспільне.

Спікерка підтвердила, що угода про транзит через Україну дійсно закінчилася 31 грудня.

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«Це сталося так, як і очікувалося. Ми інтенсивно працювали понад рік із нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію», — розповіла Іконен.

За її словами, минулого тижня зустрілася надзвичайна координаційна група з питань газу. Там аналізували наслідки завершення транзитної угоди та дійшли висновку, що для Європейського Союзу «немає жодних проблем з безпекою поставок або занепокоєнь щодо цього транзиту або завершення транзиту».

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Анна-Кайса Іконен прокоментувала ймовірні зміни цін: «Ринки вже врахували завершення транзитної угоди, і ми не бачили цінових стрибків у новому році».

Крім усього, вона підкреслила, що ЄК як така не є суб’єктом ринку:

«Ми не продаємо і не купуємо, але фундаментальні ринкові показники залишаються стабільними: попит залишається зниженим на рівні близько 18% порівняно з докризовим рівнем, а рівні зберігання також вищі за докризовий рівень».

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Як сказала речниця Єврокомісії, важливим фактором регулювання цін є встановлення наразі рекордних обсягів відновлюваних джерел енергії в Європі, водночас вона нагадала, що зараз тривають найхолодніші місяці року.

«Ми уважно слідкуємо за нашими країнами-членами, щоб відстежувати ситуацію з цінами на електроенергію», — підсумувала Іконен.

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