ЄС підготувався до зупинки транзиту газу і зараз проблем немає — речниця ЄК
У Брюсселі пройшов брифінг Європейської комісії з питань транзиту газу. ЄС не має проблем чи занепокоєння через зупинку транспортування російського газу територією України.
Про це на брифінгу заявила речниця ЄК Анна-Кайса Іконен, повідомляє Суспільне.
Спікерка підтвердила, що угода про транзит через Україну дійсно закінчилася 31 грудня.
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«Це сталося так, як і очікувалося. Ми інтенсивно працювали понад рік із нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію», — розповіла Іконен.
За її словами, минулого тижня зустрілася надзвичайна координаційна група з питань газу. Там аналізували наслідки завершення транзитної угоди та дійшли висновку, що для Європейського Союзу «немає жодних проблем з безпекою поставок або занепокоєнь щодо цього транзиту або завершення транзиту».
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Анна-Кайса Іконен прокоментувала ймовірні зміни цін: «Ринки вже врахували завершення транзитної угоди, і ми не бачили цінових стрибків у новому році».
Крім усього, вона підкреслила, що ЄК як така не є суб’єктом ринку:
«Ми не продаємо і не купуємо, але фундаментальні ринкові показники залишаються стабільними: попит залишається зниженим на рівні близько 18% порівняно з докризовим рівнем, а рівні зберігання також вищі за докризовий рівень».
Як сказала речниця Єврокомісії, важливим фактором регулювання цін є встановлення наразі рекордних обсягів відновлюваних джерел енергії в Європі, водночас вона нагадала, що зараз тривають найхолодніші місяці року.
«Ми уважно слідкуємо за нашими країнами-членами, щоб відстежувати ситуацію з цінами на електроенергію», — підсумувала Іконен.
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