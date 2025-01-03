Сибіга про кінець транзиту газу: позбавили путіна одного з останніх важелів впливу на ЄС — Finance.ua
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Сибіга про кінець транзиту газу: позбавили путіна одного з останніх важелів впливу на ЄС

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Сибіга про кінець транзиту газу: позбавили путіна одного з останніх важелів впливу на ЄС
Сибіга про кінець транзиту газу: позбавили путіна одного з останніх важелів впливу на ЄС
Україна не просто припинила транзит російського газу. Таким чином росію позбавили одного з останніх важелів впливу на Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
«Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї», — зазначив глава МЗС.
Сибіга переконаний, що Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої росії.

Кінець транзиту газу рф

Україна 1 січня 2025 року офіційно припинила транзит російського газу в Європу та Молдову. Таким чином завершив дію п’ятирічний транзитний контракт між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом», який уклали 30 грудня 2019 року.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував, що припинить постачання електроенергії до України, якщо буде зупинений транзит російського газу. Україна закликала Єврокомісію відреагувати на погрози Фіцо.
Після припинення постачання газу з росії через Україну до Молдови у невизнаному Придністров’ї відключили опалення і гарячу воду.
За матеріалами:
РБК-Україна
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