«Нафтогаз» зробив заяву щодо ціни газу для українців після припинення транзиту — Finance.ua
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«Нафтогаз» зробив заяву щодо ціни газу для українців після припинення транзиту

Енергетика
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«Нафтогаз» зробив заяву щодо ціни газу для українців після припинення транзиту
«Нафтогаз» зробив заяву щодо ціни газу для українців після припинення транзиту
Припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня жодним чином не вплине на ціну газу для українців. Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву газопостачальної компанії «Нафтогаз України».
«Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним — 7,96 гривень за кубометр до 30 квітня 2025 року включно», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в пресслужбі, жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається, оскільки мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти.
«З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин», — додали в «Нафтогазі».
У компанії гарантували стабільні тарифи та надійне газопостачання для кожної української домівки.

Кінець транзиту російського газу

Нагадаємо, п’ятирічний транзитний контракт «Нафтогазу» з «Газпромом» закінчився 1 січня 2025 року. Україна перекрила газовий кран о сьомій ранку, позбавивши москву приблизно 5−7 млрд доларів доходів на рік.
Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, припинення транзиту не вплине на газопостачання для громадян.
За матеріалами:
РБК-Україна
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