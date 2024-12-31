Чехія обіцяє допомогу Словаччині після припинення транзиту російського газу через Україну — Finance.ua
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Чехія обіцяє допомогу Словаччині після припинення транзиту російського газу через Україну

Енергетика
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Чехія обіцяє допомогу Словаччині після припинення транзиту російського газу через Україну
Чехія обіцяє допомогу Словаччині після припинення транзиту російського газу через Україну
Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського газу.
Про це заявив міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек, повідомляє Reuters.
Влчек надіслав своєму словацькому колезі листа, в якому він наголосив на готовності Чехії надати додаткові потужності для транзиту і зберігання газу як у цьому опалювальному сезоні, так і на довгостроковій основі.
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Влчек сказав, що альтернативні постачання в регіон стануть доступнішими після того, як Німеччина погодилася звільнити сусідні країни від сплати тарифу на транзит.
Чехія входить до числа європейських країн, які більше не купують газ безпосередньо з росії, але транзитний тариф Німеччини змусив її все більше покладатися на дешевший газ через Словаччину, потенційно російського походження, в останні місяці.
Нагадаємо, 22 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до москви на зустріч з очільником кремля володимиром путіним. путін прийняв Фіцо у кремлі, переговори відбувалися у форматі «віч-на-віч».
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Після зустрічі Фіцо заявив, що про візит до москви заздалегідь повідомив керівництво Європейського Союзу. І що його зустріч з путіним стала реакцією на відмову президента України Володимира Зеленського від транзиту газу до Словаччини через українську територію.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до москви. За словами Зеленського, ключова мета Фіцо — вести справи з росією, і саме це йому вигідно.
27 грудня Фіцо заявив, що його країна може припинити постачання електроенергії до України з 1 січня 2025 року, якщо Київ зупинить транзит російського природного газу через свою територію.
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28 грудня Зеленський відреагував на цю заяву і наголосив, що потреба України в імпорті електроенергії виникла лише через окупацію росією Запорізької АЕС та цілеспрямоване знищення рф української енергетичної інфраструктури.
«Схоже, путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів», — написав він в Х.
За матеріалами:
suspilne.media
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