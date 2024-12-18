У США прокоментували завершення контракту про транзит російського газу через Україну — Finance.ua

У США прокоментували завершення контракту про транзит російського газу через Україну Сьогодні 12:21 — Енергетика

У США прокоментували завершення контракту про транзит російського газу через Україну

США сподіваються, що закінчення контракту на транзит газу рф через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів.

«Я справді на це сподіваюсь», — сказав заступник держсекретаря США Джеффрі Паєтт, повідомляє Голос Америки.

Коментуючи тиск на Україну, щоб вона продовжила контракт на транзит російського газу, Паєтт відзначив, що «важливо, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, та сигнал від Єврокомісії дуже чіткий». Заступник Держсекретаря США привітав заяву про відмову від російського газу і відданість новопризначеного єврокомісара тому, щоб поетапно усунути залежність в газовій, ядерній сферах, та усі форми залежності від російських енергоресурсів, щоб вийти на нуль поставок з росії у 2027 році.

Американський посадовець не бачить сенсу продовжувати угоду, яка дозволяла росії багато років чинити вплив на Україну.

«Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин?» — наголосив Паєтт.

Паєтт, який впродовж двох останніх тижнів провів візити до країн Європи та Азії, переконаний — в міжнародній спільноті є розуміння необхідності відмовитись від російських енергоресурсів.

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«Навіть Японія, яка отримує приблизно 10% свого газу з Сахаліну, навіть вона чітко усвідомлює, що росія — ненадійний постачальник», — додає Паєтт.

Для того, щоб і надалі обмежувати здатність росії використовувати доходи від продажу енергоресурсів для війни, США та союзники збільшуватимуть санкції, запевнив Паєтт.

Раніше повідомлялося, що контракт України та росії на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Європа вже вжила кроків, щоб підготуватись до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну — до 4%.

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Найбільш вразливими вважаються Австрія та Словаччина, які закуповували понад 90% газу з росії минулого року. Через побоювання щодо поставок газу росією, парламент Молдови в п’ятницю, 13 грудня, проголосував за введення надзвичайного стану в енергетичному секторі, побоюючись про забезпечення газового постачання до Придністров’я, яке контролює росія.

Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні, щоб Україна продовжила транзит російського газу.

Низка компаній Угорщини, Словаччини, Австрії та Італії звернулись до Єврокомісії із листом, в якому нарікають, що завершення угоди «призведе до підвищення цін для споживачів у Європі» і «ускладнить постачання газу».

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