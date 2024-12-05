З 1 січня транзит російського газу через Україну припиниться — Міненерго
Цієї зими, а саме з 1 січня припиниться постачання російського газу через Україну.
Про це заявив заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак, під час Ukrainian Energy Security Dialogue.
«Цікавим елементом цієї зими — зупинка транзиту російського газу. Фактично те, що здавалося неможливим ще кілька років тому, стає реальністю. З 1 січня все вказує на те, що транзит російського газу припиниться», — сказав Андарак.
За його словами, це рішення не буде вирішальним елементом в енергетичній ситуації регіону.
«Тут ми намагаємося розвивати альтернативні маршрути та шляхи постачання газу з інших джерел», — додав він.
Генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа сказав, що питання продовження контракту з рф точно немає: «Ми не розглядаємо питання продовження контракту. Нашим базовим сценарієм є зупинка потоку газу рф через газотранспортні системи України. Це ті речі, які закладаємо у своє планування наступного року».
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Нагадаємо, російська корпорація «Газпром» у 2025 році мала припинити транзит газу до Європи через Україну.
У планах корпорації з так званого «далекого зарубіжжя» — Європа та Туреччина — залишається лише газопостачання до Туреччини.
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