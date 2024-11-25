Завдяки «Турецькому потоку» припинення транзиту газу через Україну не вплине на Угорщину — Сійярто — Finance.ua
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Завдяки «Турецькому потоку» припинення транзиту газу через Україну не вплине на Угорщину — Сійярто

Енергетика
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Угорщина не постраждає від припинення транзитного потоку через Україну завдяки газопроводу «Турецький потік».
Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Укрінформ із посиланням на Haberler.
«Припинення транзиту через Україну на нас не впливає. Тому що кілька років тому ми будували «Турецький потік» разом із Туреччиною, Болгарією, Сербією та Росією. Зараз Угорщина постачає природний газ через «Турецький потік», — сказав Сійярто.
За його словами, Угорщина щодня імпортує понад 20 млн кубометрів газу, що є новим рекордом. Цього року «Турецьким потоком» до Угорщини надійшло понад 6,6 млрд кубометрів природного газу, що більше, ніж за весь минулий рік.
Говорячи про російсько-українську війну, Сійярто заявив, що його країна, яка межує з Україною, щодня стикається з негативними наслідками війни. Він розкритикував дії адміністрації президента США Джо Байдена за низку кроків, що можуть призвести до ескалації війни, зокрема, схвалення використання ракет великої дальності проти російської території і введення економічних санкцій проти «Газпромбанку».
За матеріалами:
Укрінформ
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