Шмигаль: Україна готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль: Україна готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського

Енергетика
13
Україна не буде продовжувати транзит газу із рф після завершення чинного контракту, але готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо.
«Провів розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Підкреслив, що пріоритетом України є гарантована енергетична безпека для всієї нашої Європи й зокрема безперебійне забезпечення природним газом у зимовий період», — зазначив Шмигаль.
За його словами, на рівні всього Євросоюзу та у співпраці з країнами ЄС зроблено за минулі роки доволі багато, щоб забезпечити надійне постачання газу й унеможливити використання будь-якого виду енергії як зброї, що протягом десятиліть було звичайною практикою для росії у відносинах з країнами-сусідами та Євросоюзом.
«Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки як усього ЄС, так і кожної європейської нації», — відзначив очільник українського уряду.
Крім того, сторони також обговорили збільшення співпраці у сфері електроенергетики.
«За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини. Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості, оскільки це зміцнює обидва наші народи — стійкість України та економіку Словаччини», — наголосив премʼєр.
Він додав, що країни також мають амбітний порядок денний співпраці у сфері логістики та перевезень. Так, нещодавно розпочав курсування потяг Київ-Братислава, що є черговим спільним успішним проєктом.
За матеріалами:
uaprom
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.