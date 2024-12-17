Шмигаль: Україна готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського — Finance.ua

Шмигаль: Україна готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського Сьогодні 16:13 — Енергетика

Україна не буде продовжувати транзит газу із рф після завершення чинного контракту, але готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

«Провів розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Підкреслив, що пріоритетом України є гарантована енергетична безпека для всієї нашої Європи й зокрема безперебійне забезпечення природним газом у зимовий період», — зазначив Шмигаль.

За його словами, на рівні всього Євросоюзу та у співпраці з країнами ЄС зроблено за минулі роки доволі багато, щоб забезпечити надійне постачання газу й унеможливити використання будь-якого виду енергії як зброї, що протягом десятиліть було звичайною практикою для росії у відносинах з країнами-сусідами та Євросоюзом.

«Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки як усього ЄС, так і кожної європейської нації», — відзначив очільник українського уряду.

Крім того, сторони також обговорили збільшення співпраці у сфері електроенергетики.

«За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини. Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості, оскільки це зміцнює обидва наші народи — стійкість України та економіку Словаччини», — наголосив премʼєр.

Він додав, що країни також мають амбітний порядок денний співпраці у сфері логістики та перевезень. Так, нещодавно розпочав курсування потяг Київ-Братислава, що є черговим спільним успішним проєктом.

uaprom За матеріалами:

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