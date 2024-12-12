Україна підготувалась до припинення транзиту російського газу — Finance.ua

Україна підготувалась до припинення транзиту російського газу Сьогодні 19:45 — Енергетика

Україна підготувалась до припинення транзиту російського газу

Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність ГТС.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час Німецько-Українського бізнес-форуму в Берліні 11 грудня, повідомляє Укрінформ.

«Наша позиція цілком відкрита: ми готуємося до нульового транзиту з 1 січня. І ми це робимо (готуємося) вже давно. Лише цього року ми провели кілька стрес-тестів для нашої газової системи, як вона буде функціонувати при нульовому транзиті», — заявив Галущенко.

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Міністр взяв участь у панелі «Українська енергосистема: сучасні потреби та стратегічний розвиток». Він навів такі дані:

від початку повномасштабної агресії було втрачено понад 10 ГВт енергетичних потужностей,

близько 18 ГВт перебувають на окупованих територіях.

Захист вітчизняної енергетичної інфраструктури є питанням виживання, адже росія виробляє наразі достатньо дронів, щоби вражати навіть децентралізовані об’єкти, резюмував очільник Міненерго.

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Як повідомлялось, цьогоріч спливає дія контракту на транзит російського газу через Україну, що був підписаний між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром». Позиція Києва держави у цьому питанні непохитна: нового договору із державою-агресором не буде.

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