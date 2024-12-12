Україна підготувалась до припинення транзиту російського газу — Finance.ua

Україна підготувалась до припинення транзиту російського газу
Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність ГТС.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час Німецько-Українського бізнес-форуму в Берліні 11 грудня, повідомляє Укрінформ.
«Наша позиція цілком відкрита: ми готуємося до нульового транзиту з 1 січня. І ми це робимо (готуємося) вже давно. Лише цього року ми провели кілька стрес-тестів для нашої газової системи, як вона буде функціонувати при нульовому транзиті», — заявив Галущенко.
Міністр взяв участь у панелі «Українська енергосистема: сучасні потреби та стратегічний розвиток». Він навів такі дані:
- від початку повномасштабної агресії було втрачено понад 10 ГВт енергетичних потужностей,
- близько 18 ГВт перебувають на окупованих територіях.
Захист вітчизняної енергетичної інфраструктури є питанням виживання, адже росія виробляє наразі достатньо дронів, щоби вражати навіть децентралізовані об’єкти, резюмував очільник Міненерго.
Як повідомлялось, цьогоріч спливає дія контракту на транзит російського газу через Україну, що був підписаний між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром». Позиція Києва держави у цьому питанні непохитна: нового договору із державою-агресором не буде.
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