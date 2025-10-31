0 800 307 555
укр
Мінсоцполітики прпопонує дофінансовувати пільгові кредити на житло для ВПО

Енергетика
Мінсоцполітики напрацювало нову програму пільгового кредитування на житло для переселенців та жителів прифронтових територій, згідно з якою, держава покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів протягом року та до 40 тис. грн на оформлення документів.
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), пише interfax.
«У найбільш складний етап в житті внутрішньо переміщеної особи, коли вона потребує найбільшої підтримки, держава має допомогти. Внутрішньо переміщені особи хочуть бути економічно активними, громади потребують фахівців. Я знаю випадки, коли регіони долучаються до цієї програми та дофінансовують кредити, аби привабити до своєї громади потрібних спеціалістів», — цитує Улютіна прес-служба міністерства.
«Однак, громади, які зацікавлені у нових спеціалістах та працівниках, можуть допомогти людям з числа ВПО покрити решту 30% кредиту», — наголосили у відомстві.
Як повідомлялося, Мінсоцполітики розробило механізм надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування робіт з реконструкції житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові.
Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих переселенців, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5.

Які області

Зокрема, для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей — 100% будівництва чи ремонту покривається за рахунок субвенції, для інших областей не більше 60% витрат покривається за рахунок субвенції та 40% за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Одна з умов отримання субвенції — підвищення рівня доступності в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та облаштування такого житла для розміщення маломобільних категорій населення.
Гроші
