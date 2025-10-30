Нардеп розповів про масштабну втрату тепла в Києві Сьогодні 13:17 — Енергетика

Нардеп розповів про масштабну втрату тепла в Києві

Народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко заявив, що в Києві існує велика проблема, пов’язана з тепловими мережами.

Він розповів, що в столиці втрати тепла сягають 27%.

«У Києві є величезна біда — це теплові мережі. „Київтеплоенерго“ показує 27% втрат тепла в теплових мережах міста. Це катастрофа», — сказав Кучеренко.

Нардеп додав, що в Черкасах і Житомирі втрати тепла становлять приблизно по 10−11%. Він підкреслив, що в Києві спалюється на 16% більше газу.

«Це управлінська катастрофа. Так економіки ніколи не буде. Це неправильно», — додав Кучеренко.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра розвитку громад і територій України Костянтин Ковальчук повідомив, що підприємства теплової генерації комунальної сфери технічно готові до старту опалювального сезону. Він говорив про те, що опалювальний сезон починається в Україні планово з 28 жовтня.

