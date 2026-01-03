В 2025 році через точки входу в українську ГТС пройшли 6,9 мільярда кубів газу
У 2025 році загальний обсяг імпорту для власних потреб та транзиту до інших країн природного газу становив близько 6,9 мільярда кубометрів.
Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство енергетики.
«У 2025 році Україна повністю зупинила транзит російського газу через власну ГТС: з 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Водночас з початку року через міждержавні точки входу протранспортовано близько 6,9 млрд куб. м газу — це як обсяги імпорту для потреб України, так і обсяги транспортування через українську ГТС для потреб інших країн», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, торік Україна разом із сусідніми країнами запустила новий маршрут для імпорту газу з півдня — Вертикальний коридор.
Оператори ГТС України, Болгарії, Греції, Молдови і Румунії впровадили спільний продукт для бронювання потужностей від Греції до України. Завдяки цьому вартість транспортування Трансбалканським маршрутом зменшилась на 25%, а бронювання потужності збільшено у 2,6 раза.
Крім того, у 2025 році Україна вперше імпортувала газ із Азербайджану, а гарантована пропускна потужність на маршруті з Польщі була збільшена удвічі.
