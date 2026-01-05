0 800 307 555
рф використовує єдиний криголам для обходу санкцій США щодо експорту скрапленого газу

Енергетика
32
росія використовує єдиний криголам, щоб протягом зими продовжувати експорт скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2 в Арктиці.
Про це повідомляє Bloomberg.

Єдиний танкер для зимового експорту СПГ

У понеділок, 5 січня, криголамний танкер Christophe De Margerie пришвартувався до підсанкційного заводу Arctic LNG 2 і готується експортувати свою третю з 20 грудня партію.
Цей танкер є єдиним діючим судном у російському тіньовому флоті СПГ, який здатний плавати в замерзлих районах протягом усього року, зазначає видання.
Взимку лід навколо заводу Arctic LNG 2 стає занадто товстим для проходження звичайних суден, і минулого місяця один із танкерів був змушений призупинити спробу завантаження СПГ, бо не міг підійти до терміналу через лід.
Натомість танкер Christophe De Margerie, побудований за моделлю Arc7, уже доставив останні дві партії вантажу на плавуче сховище Saam у Мурманській області на заході росії.
Паливо з цього сховища може бути завантажене звичайними суднами і доставлене до Китаю, єдиного покупця російського підсанкційного СПГ.
Минулої зими Arctic LNG 2 був змушений значно скоротити виробництво через відсутність суден для перевезення і переповнені сховища.
Єдине криголамне судно дозволяє Arctic LNG 2 працювати приблизно на 25% від своєї поточної потужності.

Новий танкер льодового класу

Минулого місяця росія завершила будівництво першого вітчизняного танкера для перевезення СПГ льодового класу «Олексій Косигін», який прямує до Арктики з далекого сходу країни. Це судно також може сприяти збільшенню експорту з того самого заводу.
Arctic LNG 2, Saam і Christophe De Margerie потрапили під санкції адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.
За матеріалами:
Економічна Правда
Payment systems