Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін

На світовому нафтовому ринку спостерігається перенасичення «чорним золотом», що штовхає ціни на нафту донизу. У світовому океані зафіксовано рекордні 1,3 мільярда барелів сирої нафти, що перебувають у транзиті або чекають на покупців.

Поки старі та нові гравці нарощують видобуток, аналітики прогнозують, що вже до середини 2026 року вартість бареля марки Brent може впасти до 50 доларів.

Основними рушійними силами ринкового профіциту стали як неочікувані новачки, так і досвідчені експортери. Гайана, яка ще кілька років тому не видобувала нафти, тепер щодня приймає танкери біля своїх берегів.

Водночас ОАЕ відвантажили рекордні за останні роки обсяги сировини. До загального потоку додаються барелі з росії, яка під тиском санкцій змушена шукати покупців в Індії та Китаї, пропонуючи найбільші знижки з 2023 року. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, у 2026 році видобуток може перевищити споживання на рекордні 3,8 мільйона барелів на добу.

Для споживачів та політиків, зокрема для президента США Дональда Трампа, падіння цін є позитивним сигналом, що допомагає боротися з інфляцією. У Штатах ціна на бензин уже впала нижче 3 доларів за галон вперше за три роки.

