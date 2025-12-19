0 800 307 555
укр
Скількиується ремонт підстанцій після атак — відповідь експерта

Енергетика
13
Експертка з енергетики та генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко пояснила, скільки часу необхідно для відновлення підстанцій після російських обстрілів. За її словами, наразі ремонт триває менш, ніж місяць.
Про це Лапенко розповіла в коментарі Новини.LIVE.

Скільки часу потрібно для ремонту підстанцій після обстрілів

Експертка пояснила, що пошкоджені внаслідок російських атак підстанції в Україні нині відновлюють у середньому протягом 21 доби, що значно швидше, ніж до повномасштабної війни та в країнах Європи.
Водночас за її словами, терміни ремонту залежать від регіону, адже у прифронтових областях через постійну небезпеку та обстріли роботи тривають довше, ніж у тилових містах.
«Раніше до 2022 року заміна трансформатора на підстанції займала 3 місяці, в країнах ЄС це займає 4 місяці, а ми навчилися це робити протягом 21 доби. Це дуже швидкий темп», — сказала експертка.
Однак вона зауважила, що термін відновлення також залежить від регіону, адже у прифронтових областях він вочевидь довший, ніж, наприклад, у Києві.
«Якщо це Чернігівська область, то кожної години там є „Шахеди“. Тобто навіть завезти бригаду на ту територію, щоб замінити це обладнання, це дуже складно», — пояснила Лапенко.
ЕнергетикаЕнергетика України
