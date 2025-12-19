У столиці оновили графіки відключень світла
У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на сьогодні, 19 грудня.
Про це повідомляє ДТЕК.
«Київ: оновлені графіки відключень на 19 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — зазначили у ДТЕК.
Судячи з оновлених графіків, у кількох чергах збільшилася кількість годин з відключенням електроенергії.
