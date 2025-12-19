У столиці оновили графіки відключень світла Сьогодні 15:23 — Енергетика

У столиці оновили графіки відключень світла

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на сьогодні, 19 грудня.

Про це повідомляє ДТЕК

«Київ: оновлені графіки відключень на 19 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — зазначили у ДТЕК.

Судячи з оновлених графіків, у кількох чергах збільшилася кількість годин з відключенням електроенергії.

