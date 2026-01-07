0 800 307 555
укр
Енергетика
22
«Укренерго» купуватиме електроенергію у «Енергоатому» через спеціальні аукціони
НЕК «Укренерго» зможе купувати електроенергію у НАЕК «Енергоатом» через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
«Висока вартість електроенергії для промисловості є перешкодою відновлення економіки і знижує конкурентоздатність української промисловості на зовнішніх ринках. Маємо шукати шляхи вирішення цього важливого питання. Робимо ще один крок в цьому напрямку, зокрема оптимізуючи одну зі складових тарифу на передачу електроенергії, і продовжуємо шукати інші можливості», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Що зміниться

За новими правилами НАЕК «Енергоатом» продаватиме електроенергію для потреб НЕК «Укренерго», зокрема для покриття технологічних втрат, за прогнозованою ціною, сформованою на основі середньозважених ринкових показників, а не короткострокових цінових коливань.
Це дозволить зменшити витрати в тарифі на передачу електроенергії, який напряму впливає на кінцеву ціну для всіх непобутових споживачів.
Фактично рішення створює більш стабільну та зрозумілу модель ціноутворення для непобутових споживачів в частині тарифу на передачу електроенергії. Підприємства отримають можливість планувати свою собівартість без різких тарифних стрибків.
Продаж електроенергії для потреб НЕК Укренерго здійснюватиметься через спеціальні короткострокові електронні сесії з можливістю застосування знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни.
Механізм діятиме виключно на період воєнного стану та не потребує додаткових видатків з державного бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕнергетика України
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
