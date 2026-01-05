У 2026 році в Україні планують ввести ще понад 500 МВт розподіленої генерації Сьогодні 11:33 — Енергетика

В Україні вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей у комунальному секторі. У 2026 році планують ввести ще понад 500 МВт.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Яке обладнання залучили

В Україну залучили майже 600 когенераційних установок, близько 400 блочно-модульних котелень та 28 газотурбінних установок. Більша частина цього обладнання вже змонтована або перебуває на фінальній стадії запуску.

За словами міністра, держава свідомо переходить від залежності від великих централізованих об’єктів до посилення розподіленої генерації. Такі рішення можна швидко встановити, захистити та запустити безпосередньо в громадах.

У міністерстві наголошують, що масований удар по великому об’єкту може залишити без послуг сотні тисяч людей, тому децентралізація розглядається як стратегічна безпекова необхідність.

Роль децентралізованої генерації у 2025 році

У 2025 році цей напрям став одним із ключових для стабілізації роботи теплокомуненерго, водоканалів та інших об’єктів критичної інфраструктури в умовах обстрілів.

Когенераційні установки, блочно-модульні котельні та газотурбінні установки працюють поруч зі споживачем і можуть запускатися автономно. Це дозволяє забезпечувати тепло та водопостачання навіть у разі пошкодження великих енергетичних об’єктів.

«Це означає, що котельня може працювати, навіть якщо пошкоджена велика ТЕЦ, а насосні станції забезпечують подачу води без електрики з мережі», — заявив Кулеба.

Додаткова підтримка від уряду

Паралельно у 2025 році уряд запровадив додаткові заходи підтримки розвитку розподіленої генерації.

Серед ключових рішень:

спеціальна ціна на газ для об’єктів розподіленої генерації у прифронтових регіонах;

спрощення процедур встановлення об’єктів когенерації;



відновлення конкурсів на будівництво генеруючих потужностей;



спрощення дозволів на буріння свердловин і закупівлю обладнання;



665 млн грн спрямовано прифронтовим областям на паливо для резервних джерел живлення.



Плани на 2026 рік

У 2026 році планують ввести в експлуатацію ще понад 500 МВт нових децентралізованих потужностей. У міністерстві зазначають, що це має посилити автономність громад і підвищити стійкість систем життєзабезпечення навіть у складних умовах.

Нагадаємо, у 2024 році президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче побудувати за допомогою партнерів до 1 ГВт маневреної генерації.

