Світло в новорічну ніч: яких відключень очікувати

Світло в новорічну ніч: яких відключень очікувати

У новорічну ніч в Україні найімовірніше діятимуть звичні графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі фахівці обережно ставляться до будь-яких прогнозів, оскільки ситуація в енергосистемі залишається вразливою через можливі атаки з боку росії та зниження температури.

Водночас у період зниження нічного навантаження енергетики можуть частково збільшити подачу світла, однак ситуація залежатиме від безпекових ризиків.

«Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант», — зазначив Замулко.

Він пояснив, що в новорічну ніч традиційно спостерігається спад споживання електроенергії, що може дати змогу тимчасово збільшити обсяги постачання світла. Водночас посадовець наголосив, що остаточні рішення залежатимуть від дій ворога у найближчі дні.

«Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день», — підсумував очільник Держенергонагляду.

