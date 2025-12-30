0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Міненерго повідомили, скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів рф

Енергетика
48
В Міненерго повідомили, скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів рф
В Міненерго повідомили, скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів рф
рф атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.
Про це заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes.
Гловна мета російських ударів — зруйнувати не лише електропостачання, а й теплопостачання у містах, особливо в зимовий період.
«Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша — коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії — спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство», —
зазначив Некрасов.

Він пояснив, що втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя, що дасть змогу росії просувати дестабілізаційні наративи.
Читайте також
Водночас в.о. міністра наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою ціллю ворога, адже українські енергетики здатні відновлювати систему та перепідключати споживачів.
«Ми виходимо з того, що атаки триватимуть постійно. Тому формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкоджене і працюємо 24/7», — сказав він.
Читайте також
Він також додав, що у разі припинення ударів по енергетичній інфраструктурі відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень займе близько двох місяців.
Раніше писали, що з 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року.
Уряд подовжив на цей період дію механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку — до того моменту дата була 31 жовтня 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems