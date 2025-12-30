В Міненерго повідомили, скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів рф Сьогодні 09:00 — Енергетика

В Міненерго повідомили, скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів рф

рф атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes.

Гловна мета російських ударів — зруйнувати не лише електропостачання, а й теплопостачання у містах, особливо в зимовий період.

«Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша — коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії — спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство», — зазначив Некрасов.

Він пояснив, що втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя, що дасть змогу росії просувати дестабілізаційні наративи.

Читайте також Скільки українці будуть платити за електроенергію у 2026 році

Водночас в.о. міністра наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою ціллю ворога, адже українські енергетики здатні відновлювати систему та перепідключати споживачів.

«Ми виходимо з того, що атаки триватимуть постійно. Тому формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкоджене і працюємо 24/7», — сказав він.

Читайте також Імпорт електроенергії із Європи зріс майже удвічі

Він також додав, що у разі припинення ударів по енергетичній інфраструктурі відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень займе близько двох місяців.

Раніше писали , що з 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року.

Уряд подовжив на цей період дію механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку — до того моменту дата була 31 жовтня 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.