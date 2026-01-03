Через обстріли вкотре пошкоджено лінію живлення ЗАЕС — Міненерго Сьогодні 14:22 — Енергетика

Вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому», — інформує відомство.

«Крім того, росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації», — зазначено у повідомленні.

