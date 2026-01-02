Ціни на нафту ростуть після рекордного падіння Сьогодні 18:12 — Енергетика

Ціни на нафту ростуть після рекордного падіння

Ціни на нафту в другий день 2026 року почали дещо зростати після того, як протягом останніх місяців 2025 року пережили найсильніше падіння за останнє п’ятиріччя. Показали зростання як Brent, так і американська WTI.

Як повідомляє Reuters

Читайте також Поставки російської нафти до Індії впали до найнижчого рівня за 3 роки

Станом на ранок 2 січня Brent зросла до 61,20 долара за барель. Американська марка West Texas Intermediate (WTI) зросла до 57,76 долара за барель. Зростання відбулося на тлі масштабного падіння цін, якого не бачили з 2020 року.

Протягом 2025 року Brent та WTI впали майже на 20%. Ціни пішли вниз на тлі митних війн президента США Дональда Трампа, геополітичних ризиків та надлишку пропозиції на нафтовому ринку. Проте нинішнє зростання, можливо, нарешті припинить трирічне поступове падіння цін на Brent та WTI.

Видання зазначає, що стриманий рух цін на нафту вгору відображає коливання між короткостроковими геополітичними ризиками та довгостроковими фундаментальними ринковими показниками. Серед факторів впливу — засідання нафтовидобувного картелю країн ОПЕК+, яке відбудеться 4 січня.

Читайте також В Міненерго повідомили, скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів рф

Трейдери очікують, що на засіданні ОПЕК+ буде прийнято рішення призупинити зростання нафтового видобутку. Потенційно це допоможе збалансувати постачання на ринок.

Ще одним фактором стане Китай, який продовжуватиме нарощувати запаси сирої нафти в першому півріччі. Це забезпечить нижній поріг цін на нафту. Водночас у США зафіксовано рекордне зростання нафтовидобутку, але разом із тим — падіння запасів сирої нафти, що теж може вплинути на ціни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.