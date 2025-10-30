росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України
рф знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків.
Про це повідомляє ДТЕК.
Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.
Нагадаємо, що українська енергосистема залишається вразливою навіть без нових масштабних обстрілів. Через її об’єднану структуру можливі як погодинні, так і аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
Гринчук пояснила, що українська енергосистема є єдиним цілим, тому будь-які пошкодження, навіть у віддалених регіонах, впливають на роботу всієї мережі.
«Якщо росіяни вдарили по об’єктах у Чернігівській чи Сумській області, це може створити проблеми в енергосистемі загалом. Тому енергетики змушені тимчасово балансувати навантаження», — зазначила Гринчук.
По всій Україні ввели графіки відключення світла до 19:00
За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 — обсягом від 1 до 2 черг.
Також запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у той самий період — з 08:00 до 19:00.
«Укренерго» попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і обсяг обмежень можуть змінюватися.
Де перевірити графіки
Перш ніж шукати свій графік відключень, потрібно визначити, до якої області або енергетичної компанії належить ваш будинок.
Актуальні графіки можна знайти на:
- офіційних сайтах обленерго — наприклад, «Вінницяобленерго», «Львівобленерго», «Харківобленерго», «Полтаваобленерго», «Прикарпаттяобленерго» та ін.;
- сайтах компаній ДТЕК — «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Дніпровські», «ДТЕК Одеські», «ДТЕК Донецькі» тощо.
Оперативну інформацію також публікують:
- на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соцмережах, зокрема у Facebook;
- на офіційних каналах компаній у Viber та Telegram.
