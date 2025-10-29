У Міненерго пояснили, чому вимикають світло навіть без масованих атак Сьогодні 21:03 — Енергетика

У Міненерго пояснили, чому вимикають світло навіть без масованих атак

Українська енергосистема залишається вразливою навіть без нових масштабних обстрілів. Через її об’єднану структуру можливі як погодинні, так і аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерку енергетики України Світлану Гринчук.

Чому трапляються відключення

Гринчук пояснила, що українська енергосистема є єдиним цілим, тому будь-які пошкодження, навіть у віддалених регіонах, впливають на роботу всієї мережі.

«Якщо росіяни вдарили по об’єктах у Чернігівській чи Сумській області, це може створити проблеми в енергосистемі загалом. Тому енергетики змушені тимчасово балансувати навантаження», — зазначила Гринчук.

Щоб запобігти масштабним аваріям, іноді доводиться застосовувати графіки аварійних або погодинних відключень. За словами міністерки, такі обмеження допомагають стабілізувати систему в конкретний момент і зазвичай є короткостроковими.

Як вдалося уникнути гіршого сценарію

Світлана Гринчук також наголосила, що відключень могло бути значно більше, якби не додаткові заходи безпеки. Під час спільної пресконференції з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе вона розповіла, що захисні споруди навколо енергооб’єктів та робота протиповітряної оборони суттєво зменшують наслідки атак.

Втім, повністю відбити масовані удари досі складно.

«Коли на один об’єкт летить понад 100, а то й до 200 дронів разом із ракетами, захистити так, щоб не було жодних пошкоджень, практично неможливо», — зазначила міністерка.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що міністр енергетики Світлана Гринчук взяла участь у нараді президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та всіма членами уряду. Очільниця Міненерго доповіла, що за останні 100 днів до Фонду підтримки енергетики вже залучено понад 113 млн євро. Ще 33,1 млн євро внесків до Фонду задекларовано міжнародними партнерами.

За ці кошти Україна продовжує закуповувати необхідне енергетичне обладнання для швидких ремонтів після атак ворога.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.