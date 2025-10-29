0 800 307 555
Підсумки роботи енергетичного сектору країни за 100 днів

Енергетика
32
Міністр енергетики Світлана Гринчук взяла участь у нараді Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та всіма членами уряду.
Також ішлося про ключові завдання на наступні сто днів.
«Отримала ряд доручень від Президента, зокрема невідкладно забезпечити 100% фінансування для імпорту газу — вже залучено 70% необхідної суми. Разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою маємо також забезпечити реалізацію домовленостей з міжнародними партнерами щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики», — зазначила Світлана Гринчук. Очільниця Міненерго доповіла, що за останні 100 днів до Фонду підтримки енергетики вже залучено понад 113 млн євро. Ще 33,1 млн євро внесків до Фонду задекларовано міжнародними партнерами.
За ці кошти Україна продовжує закуповувати необхідне енергетичне обладнання для швидких ремонтів після атак ворога. Створюємо енергонезалежну соціальну інфраструктуру — за 100 днів у рамках урядової програми «Промінь надії» встановлено 17 сонячних електростанцій для лікарень. Стартувала програма безкоштовних сонячних панелей для шкіл — бюджет в 16,5 млн євро.
«Продовжуємо покращувати умови ведення господарської діяльності підприємствами ПЕК. Наразі терміни процедури закупівель енергетичного обладнання скорочено на 21 день. Завдяки дерегуляції тривалість ремонтів об’єктів ГТС вдалося скоротити на 6 місяців та зменшити час оформлення документів для будівництва та реконструкції елементів ГТС на 4−8 місяців. Ці рішення дозволяють підвищити надійність роботи ОЕС України, мінімізувати ризики відключень та стабілізувати енергопостачання для населення й промисловості, а прискорена реконструкція елементів ГТС посилює гнучкість системи та забезпечить можливість реверсної подачі газу», — наголосила Міністр.
За її словами, усією урядовою командою спільно з місцевою владою та енергетичними компаніями працюємо, щоб Україна пройшла цей опалювальний сезон.
Для цього провели всі необхідні ремонти, накопичили резерви обладнання та пально-мастильні матеріали, продовжуємо роботу з міжнародними партнерами.
За матеріалами:
Finance.ua
