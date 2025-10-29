Індія шукає шляхи продовження закупівель російської нафти після санкцій США — Bloomberg Сьогодні 22:07 — Енергетика

Державні нафтопереробні компанії Індії аналізують можливість подальших закупівель російської нафти зі знижкою, намагаючись працювати через дрібніших постачальників замість підсанкційних енергетичних гігантів «Роснафта» і «Лукойл», які минулого тижня потрапили під обмеження США.

Про це пише Bloomberg

Після оголошення Вашингтоном нового пакету санкцій індійські нафтопереробники Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. призупинили закупівлі російської марки Urals і чекають на вказівки уряду.

За даними джерел у галузі, компанії намагаються визначити, скільки нафти ще можливо імпортувати у обхід санкцій через не заблоковані структури в росії і за якою ціною. Також досліджується, чи буде частина нафти «Роснафти» переправлятися на ринок через інших продавців.

Як відомо, чотири підсанкційні російські виробники забезпечували понад 80% імпорту російської нафти в Індію у 2024 році.

Фінансовий директор Indian Oil Анудж Джайн заявив, що компанія не планує повністю відмовлятися від російської нафти, якщо постачання не порушуватимуть міжнародних обмежень.

«Якщо до нас звернеться не підсанкційна структура, з дотриманням цінової стелі та умов транспортування, ми продовжимо купувати», — сказав він.

Найбільшим покупцем Urals до цього часу була приватна Reliance Industries, яка вже почала активно шукати альтернативні постачання з Близького Сходу та США. Єдиним винятком може стати Nayara Energy, яка фактично контролюється «Роснафтою» і вже перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії — вона не демонструє намірів скорочувати імпорт.

Як зазначає видання, державні НПЗ Індії поки що чекають офіційної позиції уряду, намагаючись зберегти баланс між відносинами з росією та ризиком вторинних санкцій, що можуть вплинути на їхні торговельні відносини зі США.

