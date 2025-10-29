0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія шукає шляхи продовження закупівель російської нафти після санкцій США — Bloomberg

Енергетика
30
Державні нафтопереробні компанії Індії аналізують можливість подальших закупівель російської нафти зі знижкою, намагаючись працювати через дрібніших постачальників замість підсанкційних енергетичних гігантів «Роснафта» і «Лукойл», які минулого тижня потрапили під обмеження США.
Про це пише Bloomberg.
Після оголошення Вашингтоном нового пакету санкцій індійські нафтопереробники Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. призупинили закупівлі російської марки Urals і чекають на вказівки уряду.
Читайте також
За даними джерел у галузі, компанії намагаються визначити, скільки нафти ще можливо імпортувати у обхід санкцій через не заблоковані структури в росії і за якою ціною. Також досліджується, чи буде частина нафти «Роснафти» переправлятися на ринок через інших продавців.
Як відомо, чотири підсанкційні російські виробники забезпечували понад 80% імпорту російської нафти в Індію у 2024 році.
Фінансовий директор Indian Oil Анудж Джайн заявив, що компанія не планує повністю відмовлятися від російської нафти, якщо постачання не порушуватимуть міжнародних обмежень.
Читайте також
«Якщо до нас звернеться не підсанкційна структура, з дотриманням цінової стелі та умов транспортування, ми продовжимо купувати», — сказав він.
Найбільшим покупцем Urals до цього часу була приватна Reliance Industries, яка вже почала активно шукати альтернативні постачання з Близького Сходу та США. Єдиним винятком може стати Nayara Energy, яка фактично контролюється «Роснафтою» і вже перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії — вона не демонструє намірів скорочувати імпорт.
Як зазначає видання, державні НПЗ Індії поки що чекають офіційної позиції уряду, намагаючись зберегти баланс між відносинами з росією та ризиком вторинних санкцій, що можуть вплинути на їхні торговельні відносини зі США.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems